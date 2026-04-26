Momenti di terrore alla cena di gala per i corrispondenti alla Casa Bianca, organizzata all’hotel Hilton di Washington, alla presenza del presidente Usa Donald Trump, della first lady Melania, del vice presidente Jd Vance e di alcuni ministri.

Un uomo ha sorpassato il metal detector all’ingresso aprendo il fuoco, prima di essere fermato dagli agenti del secret service, uno dei quali è stato colpito.

Dopo l’allarme si è innescato il panico nella sala: Trump (che nei momenti concitati è anche caduto), la moglie e i ministri sono stati portati fuori dalla sicurezza e nella sala sono intervenute guardie del corpo e agenti, con le armi spianate. Anche i membri del governo sono stati condotti via d’urgenza, mentre giornalisti e ospiti si sono accucciati sotto i tavoli. Poi il cessato allarme.

Quando l'evento è ripreso, Trump ha improvvisato una conferenza stampa, riferendo sull’accaduto. «L'uomo che ha aperto il fuoco alla cena è un malato e aveva molte armi». «Non è la prima volta nell'ultimo paio di anni che i repubblicani vengono attaccati o uccisi. Alla luce di questa sera, chiedo agli americani di risolvere le differenze pacificamente. Vale per i repubblicani, i democratici, gli indipendenti, i progressisti», ha aggiunto il presidente.

L'uomo sotto custodia delle autorità per l'incidente alla cena è Cole Tomas Allen, ingegnere 31enne della California.

(Unioneonline/l.f.)

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