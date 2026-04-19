Otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria a Shreveport, in Lousiana. Lo riportano i media Usa, sottolineando che anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, i colpi d’arma da fuoco hanno raggiunto 10 persone, di cui otto sono morte: si tratta di minori di età compresa fra un anno e 14 anni.

«L'individuo responsabile, dopo aver lasciato la scena, è salito su un'auto ed è fuggito. Una pattuglia della polizia lo ha inseguito. C’è stato uno scontro a fuoco e l’aggressore è stato ucciso», hanno spiegato le autorità.

Altri dettagli arrivano dal New York Times, che cita fonti di polizia: la sparatoria a Shreveport sarebbe scaturita da «violenza domestica». La scena del crimine ha coinvolto almeno tre luoghi diversi e l’uomo che ha sparato sarebbe imparentato con alcune delle vittime.

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(Unioneonline)

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