Drone ucraino contro un autobus russo: morti e feritiKiev colpisce anche un maxi-terminal petrolifero a San Pietroburgo. La rappresaglia dopo gli attacchi di Mosca che hanno provocato almeno 21 vittime
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Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre undici, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco.
I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi-terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira anche Mosca e Leningrado.
In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. Nella notte tra lunedì e martedì era stato inferno di fuoco sull'Ucraina con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e Dnipro. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti, tra i quali bambini.
Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli Usa la fornitura urgente di missili Patriot, mentre annuncia: «Nell'Unione Europea si sta lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni».
(Unioneonline)