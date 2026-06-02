Raid russi tornano a colpire pesantemente l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato: 4 morti, almeno 58 feriti, danni in sette distretti, incendi e blackout il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del Paese.

«Esplosioni in città. Le forze di difesa aerea sono in azione! Restate nei rifugi!», si legge in un messaggio su Telegram del sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko.

Nel distretto di Podilskyi, scrive Ukrinform, alcune auto sono in fiamme a seguito dell'attacco; in un’altra zona frammenti di razzo sono caduti sul tetto di una casa, provocando un incendio e rompendo i vetri delle finestre. In un'altra località del distretto di Obolon, è stato segnalato un incendio all'interno di un edificio in costruzione.

Un altro attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato quattro morti e almeno 16 feriti, molti dei quali in modo grave. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e due missili: almeno dieci i feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso una persona nella regione russa di Kursk.

Mosca ha confermato di avere compiuto «un massiccio attacco» durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di avere colpito obiettivi militari. Il ministero della Difesa, citato dalla Tass, dichiara che sono stati impiegati droni e missili lanciati dall'aria, da terra e dal mare contro «strutture dell'industria della difesa» nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnytsky e Sumy, oltre a depositi di carburante, infrastrutture dei trasporti e aeroporti militari.

Secondo Bloomberg alti funzionari del ministero del Tesoro e della Banca centrale russa hanno messo in guardia il presidente Vladmir Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta intraprendendo una traiettoria insostenibile. I funzionari avrebbero avvertito il Cremlino che l'attuale livello delle spese per la difesa previste rischia di far aumentare pericolosamente il deficit di bilancio del governo. I funzionari hanno proposto nuovi tagli alla spesa per la difesa.

(Unioneonline)

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