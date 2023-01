Paura a Londra.

Secondo quanto riferito dalla Bbc tre donne e una bimba di sette anni sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta vicino alla chiesa di St Aloysius, in Phoenix Road a Euston, dove si stava celebrando un funerale. Sul posto le forze dell’ordine. La chiesa è stata evacuata, mentre le donne colpite, di 54, 48 e 41 anni, sono state ricoverate in ospedale assieme alla bimba.

Shock e sorpresa tra i residenti e i passanti per l’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, i colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un’auto in corsa.

