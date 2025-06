È un 21enne austriaco l’attentatore del massacro dell’istituto Borg di Gratz, in Austria, dove stamattina sono morte almeno nove persone e 12 persone sono rimaste ferite. L’ex studente Artur A., «ha sparato 40 colpi» in due aule ed è stato poi ritrovato senza vita in uno dei bagni della scuola.

Lo ha confermato la polizia austriaca, in conferenza stampa con il can celliere Christian Stocker, il ministro dell'Interno Gerhard Karner e il governatore della Stiria Kunasek e la sindaca della città Elke Kahr. L'aggressore era in possesso di due armi, una pistola e un fucile da caccia e ha agito da solo. Probabilmente - è stato spiegato - per ragioni di "bullismo”.

Dopo l’allarme, l’edificio è stato chiuso, invitando la popolazione a tenersi lontana dalla zona. Il triste bilancio della sparatoria, oltre alle vittime, conta anche diversi feriti, alcuni dei quali sono ora in gravi condizioni.

