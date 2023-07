I Popolari vincono le elezioni in Spagna, conquistando 136 seggi in Parlamento.

Ma la maggioranza è un rebus: i “rivali” socialisti di Pedro Sanchez conquistano infatti 122 seggi, mentre Vox (sovranisti di estrema destra) solo 33. Sono invece 31 i seggi per i progressisti di Sumar.

Il leader del Pp Alberto Feijóo, premier in pectore, anche alleandosi con Vox non avrebbe dunque la maggioranza assoluta (176 seggi) per formare il governo.

«Lasciateci governare» ha comunque rivendicato Feijóo, ma non è escluso un nuovo governo Sanchez. Decisivi in questo senso potrebbero essere i 7 voti del partito catalano di Junts.

La palla passa ora a re Felipe VI, che aprirà le consultazioni.

