Riprenderanno domani i colloqui tra le delegazioni ucraine e russe in video-conferenza, dopo una "pausa tecnica". Le parti restano ferme sulle "loro specifiche posizioni”, ha detto il consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino Mikhail Podolyak su Telegram: “La comunicazione continua ad essere difficile. La ragione del disaccordo è che ci sono sistemi politici troppo diversi". La trattativa, comunque, aggiunge in un altro post su Twitter, "va avanti".

Più ottimista il vicecapo dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, Ihor Zhovkva, secondo cui la posizione di Mosca è più costruttiva di quanto non fosse in precedenza. "Invece di darci un ultimatum o linee rosse o chiedere all'Ucraina di capitolare, ora sembrano avviare negoziati costruttivi", ha detto a Radio 4's Today, secondo quanto riporta la Bbc. “Questa sera riferiremo il risultato”, ha aggiunto Zelensky.

Dopo l’ennesima notte di paura in Ucraina, con le sirene d’allarme che sono risuonate in 19 delle 24 province, “Vinceremo” è la parola d’ordine che Zelensky pronuncia in uno dei suoi ultimi video in cui mette anche in guardia la Nato: senza una no-fly zone, questo l’avvertimento, "è solo questione di tempo" prima che un missile russo cada nel territorio dell'Alleanza.

In corso a Roma, intanto, l'incontro tra il consigliere della Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il capo della diplomazia del partito comunista cinese, Yang Jiechi. All'incontro, a porte chiuse e senza punto stampa finale, sono stati ammessi solo un fotografo americano e uno cinese.

Mentre l'esercito russo non esclude di prendere il "controllo totale" delle grandi città ucraine, come afferma il Cremlino, è ricominciata l’evacuazione da Mariupol dove la popolazione è allo stremo, cibo e medicine scarseggiano. A Odessa si teme un’invasione delle truppe russe dal mare. Secondo il segretario del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la difesa di Kiev, Oleksiy Danilov, Mosca ha pianificato l'attacco nei giorni scorsi ma ha dovuto rinviare il tutto a causa delle cattive condizioni climatiche che hanno costretto la flotta a tornare a Sebastopoli, in Crimea.

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 16.35 – Di Maio: “In Ucraina catastrofe umanitaria”

In Ucraina "stiamo assistendo ad una catastrofe umanitaria con migliaia di morti e 2,8 milioni di

rifugiati". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Bucarest.

***

Ore 16.26 – Nuove sanzioni Ue alla Russia

In arrivo, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, il quarto pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia. La procedura per l'adozione delle nuove misure dovrebbe essere completata nelle prossime ore. Nella black list dei personaggi vicini a Putin dovrebbe finire, secondo indiscrezioni, anche Roman Abramovich, il miliardario russo proprietario del Chelsea.

***

Ore 16 – Biden: “Continueremo a sostenere Kiev”

"Stiamo continuando la stretta collaborazione con alleati e partner per assicurarci che il popolo ucraino possa difendere la propria nazione". Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Joe Biden sottolineando che "gli Stati Uniti hanno stanziato nell'ultimo anno oltre 1,2 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza all'Ucraina".

***

Ore 15.30 – Arrivati in Ucraina 400 mercenari siriani

I primi 400 mercenari siriani arruolati dalla Russia sono arrivati ai confini dell'Ucraina. Lo riporta l'agenzia ucraina Unian. Centri di alloggio e addestramento sono stati allestiti vicino alla frontiera nelle regioni di Rostov, in Russia, e Gomel, in Bielorussa. Secondo l'osservatorio per i diritti umani in Siria, i miliziani arruolati nel Paese da Mosca sono più di 40mila.

***

Ore 14.55 – Zelensky interverrà al Congresso Usa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà mercoledì al Congresso degli Stati Uniti. Lo rendono noto i Democratici.

***

Ore 14.20 – Cominciata l’evacuazione da Mariupol

E' stato sbloccato il corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili da Mariupol, città nel sud dell'Ucraina assediata dai russi, e decine di automobili con a bordo residenti hanno già potuto lasciare il centro abitato. Lo riferisce il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko, citato dall'agenzia ucraina Unian.

***

Ore 14 – Mosca: “Useremo lo yuan cinese come riserva valutaria”

La Russia punterà a utilizzare lo yuan cinese come una delle riserve valutarie. Lo annuncia il ministro delle Finanze Anton Siluanov. "Lo yuan cinese è una valuta di riserva affidabile", ha detto il ministro e "una parte delle riserve auree e valutarie è in questa valuta. Nelle relazioni commerciali con la Cina, utilizzeremo una quota delle riserve auree e valutarie denominate in yuan", ha puntualizzato: "Lo yuan rimane attualmente una di queste fonti delle riserve valutarie del nostro Paese e lo utilizzeremo in tutti gli aspetti".

***

Ore 13.15 – Cremlino: “Nessuna richiesta alla Cina, continuiamo da soli”

Il Cremlino annuncia che "l'operazione speciale in Ucraina prosegue secondo i piani" e che "sarà completata". La Russia inoltre, afferma Peskov citato dalla Tass, non ha chiesto alcuna assistenza militare alla Cina perché "ha il potenziale" di continuare da sola. Quanto a una possibile data di cessazione delle ostilità, non c'è.

***

Ore 12.30 – Chernobyl di nuovo senza elettricità

La centrale di Chernobyl è tagliata di nuovo fuori dalla rete elettrica. Lo fa sapere l'operatore della centrale.

***

Ore 12 – Mosca: “Onoriamo i nostri debiti ma in rubli”

Il ministero delle Finanze russo ha detto di aver approvato una procedura temporanea per il rimborso del debito in valuta estera, ma ha avvertito che i pagamenti saranno effettuati in rubli se le sanzioni impediranno alle banche di onorare i debiti nella valuta di emissione. Lo riferisce The Independent.

***

Ore 11.40 – Kiev: “Oltre 2.500 vittime a Mariupol”

Sale a oltre 2.500 dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi nella città meridionale di Mariupol. Lo riferisce il consigliere della presidenza di Kiev Oleksiy Arestovych, secondo quanto riportano i media internazionali. "Oltre 2.500 persone sono state uccise, secondo i rapporti ufficiali delle autorità cittadine. E questa è una catastrofe alla quale il mondo non ha dato il giusto peso", ha detto Arestovych.

***

Ore 11.15 – Kiev: “Due morti nell’attacco allo stabilimento aerei Antonov”

Almeno due persone sono morte dopo l'attacco allo stabilimento aeronautico Antonov, a nord di Kiev. Lo riferisce il consiglio comunale della capitale ucraina.

***

Ore 10.50 – Roth (Sdp): "In Ucraina si rischia un bombardamento spaventoso”

In Ucraina il peggio deve ancora arrivare. Secondo il capo della commissione esteri al Bundestag dell'SDP, Michael Roth, "si rischia un bombardamento spaventoso". "Le città saranno distrutte, perché la strategia di Putin usata finora ha fallito", ha spiegato, "il peggio deve ancora arrivare".

***

Ore 10.30 – Cina: “Armi a Russia? Solo disinformazione americana”

Le ricostruzioni diffuse dagli Usa sulla richiesta russa di armi e di altre forniture alla Cina "sono solo disinformazione" americana. È il commento del portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.

***

Ore 10.10 – Via a Roma ai colloqui Usa-Cina

Sono iniziati i colloqui a Roma tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jack Sullivan, e il responsabile della politica estera del partito comunista cinese, Yang Jiechi. Al centro dell'incontro "l'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina sulla sicurezza regionale e globale". L'obiettivo degli Stati Uniti è di spingere Pechino a far pressing su Mosca sulla crisi ucraina.

***

Ore 9.19 – Stabilito corridoio tra Crimea e Donbass

Un corridoio di terra è stato stabilito tra la Crimea e il Donbass. Permetterebbe alle truppe in Crimea di unire le forze con i ribelli sostenuti dalla Russia nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), oltre a dare alle forze sostenute dalla Russia l'accesso alle città portuali chiave lungo il Mar d'Azov.

***

***

Ore 8.09 – Bombardati gli stabilimenti degli aerei Antonov

Lo stabilimento degli aerei Antonov è stato bombardato dalle forze russe. L'impianto di produzione di aerei Antonov si trova a Sviatoshyn Airfield, a circa 10 km dal centro della capitale ucraina.

***

Ore 7.51 – Condominio di 9 piani bombardato a Kiev, 2 morti

Un condominio di 9 piani a Kiev, nel distretto di Oblon (zona nord-ovest), è stato colpito stamattina dai bombardamenti russi e nelle operazioni di soccorso sono state trovate 2 persone morte, mentre 3 feriti sono stati portati all'ospedale. Altre 15 persone sono state salvate dall'incendio e 63 sono state evacuate mentre si provvedeva a spegnere le fiamme.

