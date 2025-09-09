Un terremoto di magnitudo 5,5 sulla scala Richter si è verificato al largo dell'isola greca di Eubea nella notte tra lunedì e martedì ed è stato fortemente avvertito ad Atene.

Secondo l'Istituto di Geodinamica dell'Osservatorio Nazionale di Atene, l'epicentro del terremoto, verificatosi alle 00:30 ora locale (23:30 in Italia), è stato localizzato in mare a 45 km a nord-est della capitale greca e a 4 km dalla costa della località balneare di Nea Styra, nel sud-ovest dell'isola di Eubea, la seconda più grande della Grecia.

Finora non sono state segnalate vittime o danni.

Sul canale televisivo pubblico ERT, il sindaco della città di Maratona, Stergios Tsirkas, vicino all'epicentro, ha assicurato: "Il terremoto è stato molto intenso", aggiungendo che "finora non sono stati segnalati danni".

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata