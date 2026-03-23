Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York.

Un velivolo di Air Canada, a quanto si apprende, si è scontrato con un camion dei vigili del fuoco che si muoveva a forte velocità per un’emergenza in pista. Nell’impatto la parte davanti del velivolo è andata completamente distrutta: morti pilota e co-pilota, altre due persone sono rimaste ferite.

Mentre sono in corso le indagini, tutti i voli di uno degli aeroporti più importanti del mondo sono stati sospesi, ha deciso la Federal Aviation Administration (Faa) statunitense. L'autorità per la gestione delle emergenze di New York ha avvertito la popolazione di «aspettarsi cancellazioni, chiusure stradali, ritardi nel traffico e personale di emergenza».

(Unioneonline/D)

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