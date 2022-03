Le delegazioni russa e ucraina “sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale”. Ad allontanare l’ipotesi di una convergenza di vedute tra Russia e Ucraina arrivano le dichiarazioni del ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, intervistato dalla Cnn.

"Ci sono una serie di fattori - ha spiegato - che fanno la differenza nella posizione russa nei colloqui. Il primo è la feroce resistenza dell'esercito e del popolo ucraini sul campo, la seconda sono le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l'economia russa. Fattori che hanno costretto Mosca a cambiare leggermente posizione. Non posso definirlo un cambiamento drammatico o serio - ha proseguito Kuleba - ma, date le circostanze, ogni cambiamento nella posizione russa è costruttivo. Perché loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell'Ucraina e questo non è accettabile".

Dichiarazioni dirette a smentire, almeno in parte, quanto anticipato dal Financial Times secondo il quale sarebbe stata stilata una bozza d’accordo in 15 punti (QUI I DETTAGLI).

Proseguono intanto i bombardamenti sulle città ucraine: a Kiev, nel distretto di Darnytskyi, intorno alle 5 di stamattina i resti di un missile da crociera abbattuto dalla contraerea hanno colpito un edificio residenziale. Il bilancio - secondo quanto riferito dal Servizio di emergenza statale ucraino - è di un morto e tre feriti. Trenta persone inoltre sono state evacuate.

In merito all’attacco di ieri al teatro di Mariupol che ospitava civili (circa 500 secondo Human Right Watch), “ci sono serie preoccupazioni su quale fosse l'obiettivo in una città sotto assedio da giorni e in cui telecomunicazioni, elettricità, acqua e riscaldamento sono stati quasi completamente interrotti". Dalle immagini satellitari si vedono due scritte "bambini" in caratteri cirillici davanti e

dietro la struttura, a segnalare la presenza di civili.

LE VITTIME – Dall’inizio dell’invasione russa, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un messaggio pubblicato attraverso un video su Facebook dopo l’intervento al Congresso americano, almeno 103 bambini sono stati uccisi. Sull’altro fronte, in base a una stima riportata dal New York Times, circa 7mila soldati sono morti in 21 giorni di guerra, quelli feriti sono più di 14mila.

(Unioneonline/s.s.)

(QUI tutti gli articoli sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

© Riproduzione riservata