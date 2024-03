Via alle elezioni presidenziali in Russia. Si vota da oggi fino a domenica.

Nessun rivale per il leader del Cremlino Vladimir Putin, che pronto a ricevere il quinto mandato ha lanciato un appello ai russi perché vadano a votare in nome del "patriottismo" per rispondere alle "difficoltà" del momento. La tornata elettorale si svolge infatti mentre dall’Ucraina si intensificano gli attacchi al territorio russo.

Nel frattempo la procura di Mosca ha messo in guardia i cittadini dal partecipare ad eventuali manifestazioni di dissenso ai seggi come quella promossa nella giornata di domenica dal team di Alexei Navalny per chiedere ai cittadini di recarsi tutti alle urne quel giorno alle 12 per mostrare la loro opposizione al presidente.

Prendere parte a questi eventi, ha avvertito la procura, "è punibile in base alla legge".

Alle urne sono attesi un totale di circa 114 milioni di russi (112,3 tra Russia e regioni occupate, 1,9 all’estero), secondo i dati forniti nel febbraio 2024 dalla Commissione elettorale centrale russa.

