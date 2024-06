Due guardie carcerarie sono state prese in ostaggio questa mattina da alcuni membri dell'Isis in un carcere nella regione di Rostov, nel sud della Russia.

«I detenuti in una delle celle del centro numero 1 (...) della regione di Rostov hanno preso in ostaggio due agenti della polizia penitenziaria», si legge in un comunicato. I detenuti, come precisa l'agenzia Interfax, erano armati di coltelli e hanno chiesto di avere un'auto per poter uscire liberamente dal carcere.

«Un gruppo di sei prigionieri che ha preso in ostaggio due dipendenti ha chiesto di fornire loro un'auto e di poter uscire liberamente dal centro di detenzione preventiva. In risposta, hanno promesso di rilasciare gli ostaggi», hanno dichiarato i servizi di emergenza.

Quindi l’intervento dei servizi penitenziari, con gli ostaggi che sono stati liberati e i sequestratori uccisi.

«Durante un'operazione speciale (...) – scrivono Interfax e Tass – i criminali sono stati eliminati e i dipendenti presi in ostaggio sono stati rilasciati e non sono rimasti feriti».

