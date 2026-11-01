La Russia accusa l'Ucraina di un massiccio raid nella notte e di aver aver colpito un «impianto industriale» a est di Mosca con un drone, mentre l'Ucraina ha sostiene di aver colpito un'importante raffineria di petrolio. «È in corso un massiccio attacco di droni nella regione di Nižnij Novgorod, iniziato durante la notte e proseguito questa mattina; oltre cento droni sono stati distrutti», ha affermato in una nota il governatore regionale Gleb Nikitin.

«Secondo le prime informazioni, non si registrano vittime. Un impianto industriale nel distretto di Kstovo ha subito danni significativi», ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli sulle attività dello stabilimento.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata