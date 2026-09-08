francia
08 settembre 2026 alle 10:18
Rubati quattro quadri di Renoir da un museo in Costa azzurraI due ladri costretti ad abbandonare un'opera durante la fuga. Il valore è di 9 milioni
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Quattro opere di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra in Francia. Una delle opere prelevate nel "Museo Renoir" è stata abbandonata dai ladri durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, Bryan Masson.
I due ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate.
(Unioneonline)
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