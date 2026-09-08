Mosca: «Trump esclude l’ingresso dell’Ucraina nella Nato»Lavrov dopo la visita della delegazione Usa: «Witkoff e Kushner hanno anche riconosciuto la realtà sul terreno»
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«Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Donald Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella Nato e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.
Ieri, riferendo dei colloqui a Mosca, Witkoff aveva invece spiegato: «Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando intensamente per porre fine alle uccisioni e per giungere a una pace duratura e stabile».
(Unioneonline)