Ripresi i raid russi su Kiev, dopo la tregua ordinata da Putin in occasione della visita a Mosca dei diplomatici Usa Jared Kushner e Steve Witkoff.

Almeno due le vittime e sette i feriti nel corso dei bombardamenti nella notte tra lunedì e martedì.

Anche le forze ucraine hanno lanciato attacchi in territorio russo: la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni, con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Lo ha riferito, riporta l'agenzia Interfax, il governatore della regione, Roman Busargin.

(Unioneoonline)

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