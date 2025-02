L'attuale spesa per la difesa della Cina è «del tutto necessaria».

È quanto ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha sostenuto la proposta della controparte americana Donald Trump secondo cui Russia, Usa e Cina dovrebbero dimezzare i rispettivi budget militari.

«La Cina ha sempre aderito fedelmente al percorso dello sviluppo pacifico. Una spesa per la difesa limitata è del tutto necessaria per difendere la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo e per mantenere la pace nel mondo», ha detto Lin, nel corso del briefing quotidiano.

(Unioneonline)

