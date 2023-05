Dopo anni di stallo, riprendono domani, 23 maggio, le ricerche della piccola Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa il 3 maggio del 2007, all'età di 3 anni, da Praia da Luz, una spiaggia della costa dell'Algarve, in Portogallo, dove trascorreva le vacanze con la famiglia.

La piccola, come è noto, sparì dalla sua camera da letto, dove era rimasta a dormire mentre i genitori cenavano a pochi metri, nella stessa struttura turistica di cui erano ospiti.

Le nuove ricerche si svolgeranno dalle parti di un bacino artificiale sul fiume Arade, in Algarve, e saranno coordinate dalla Polizia giudiziaria portoghese, ma contano anche sulla presenza di investigatori inglesi e tedeschi.

Infatti proprio dalla Germania è giunta la richiesta di ulteriori sopralluoghi, visto che gli investigatori tedeschi indagano su Christian Brueckner, un cittadino tedesco di 47 anni che ha vissuto a lungo fra Germania e Portogallo, e che è attualmente detenuto in carcere per cinque atti di violenza sessuale commessi appunto in Portogallo e che la notte della scomparsa della piccola Maddie si trovava proprio nei dintorni di Praia da Luz.

