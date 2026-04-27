Re Carlo è partito alla volta degli Usa con la regina Camilla per la visita di Stato di quattro giorni con una «scorta rafforzata» dopo lo shock del fallito attentato contro il presidente Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Lo riporta la stampa britannica.

Mentre l'ambasciatore del Regno Unito a Washington, sir Christopher Turner, ha sottolineato che sono state predisposte «tutte le misure di sicurezza adeguate» per proteggere la coppia reale nel corso del tour che prevede il discorso al Congresso di Carlo III, una cena di gala alla Casa Bianca, una tappa a New York con la visita al memoriale dell'11 settembre, prima di proseguire giovedì per il territorio d'oltremare britannico di Bermuda.

Il programma ufficiale della visita prevede l'arrivo oggi a Washington di Carlo III e di Camilla e l'accoglienza alla Casa Bianca di Trump e della first lady Melania, con un tè all'interno della Green Room.

La giornata clou è quella di domani con la cerimonia ufficiale sul prato della Casa Bianca, fra gli onori militari degli Herald Trumpets dell'esercito americano, inni nazionali eseguiti dalla banda del Corpo dei Marines e la salva d'onore di 21 colpi di cannone, seguiti dalla parata di circa 300 militari.

Trump e il sovrano s’incontreranno nello Studio Ovale, mentre Melania e Camilla parteciperanno a un evento con gli studenti al Tennis Pavilion della Casa Bianca.

Carlo III terrà poi l'atteso discorso a Camere riunite a Capitol Hill, sede del Congresso, mentre in serata è previsto il banchetto di Stato nell'East Room della Casa Bianca. Mercoledì 29, la coppia reale si sposterà a New York per la cerimonia al memoriale dell'11 settembre, dove incontrerà il sindaco della metropoli Zohran Mamdani, per poi andare in Virginia per gli eventi legati al 250° anniversario della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti.

Giovedì 30 è prevista la cerimonia di commiato alla Casa Bianca e la partenza. La coppia reale proseguirà per le Bermuda, territorio britannico d'oltremare, per una visita di due giorni, prima del ritorno nel Regno Unito.

(Unioneonline/v.l.)

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