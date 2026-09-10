Copernicus, agosto 2026 il più caldo di sempre: 1,65 gradi in più rispetto al periodo pre-industrialeL’allarme degli scienziati: superato il limite oltre il quale le conseguenze del surriscaldamento globale sono imprevedibili
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un'estate rovente che ha battuto record in Italia, in Europa e in tutto il mondo. E una situazione diventata emergenziale, ma che allo stesso tempo rischia di essere solo un antipasto di cosa ci aspetta. È quanto stabiliscono i dati di Copernicus secondo cui, nel mese appena terminato, la temperatura media globale dell'aria superficiale è stata di 16,96 gradi centigradi, e cioè 0,85 gradi sopra la media 1991-2020. È stato, dunque, l'agosto più caldo di sempre e il mese più caldo mai registrato nella serie, a pari merito con luglio 2023.
Andando a scavare nei dati si scopre inoltre che la temperatura è stata superiore di 1,65 gradi rispetto al periodo preindustriale 1850-1900, quando ancora non si registrava l'effetto serra provocato dalla combustione massiccia di fonti fossili. Ed era dal novembre 2025 che un singolo mese non superava il grado e mezzo, il livello considerato limite dagli scienziati, cioè la soglia di lungo periodo oltre la quale le conseguenze del surriscaldamento globale sono ancora più imprevedibili.
Anche il trimestre giugno-agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale. In Europa, invece, l'estate è stata la terza più calda della serie, dopo il 2024 e il 2022. Il primato riguarda l'Europa occidentale, che ha vissuto l'estate più calda mai osservata, superando il record del 2003.
«Questo agosto è stato un mese significativo nella storia climatica globale», spiega Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. «Gli effetti si fanno sentire sempre più nelle comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo», aggiunge.
(Unioneonline)