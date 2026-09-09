Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri gemelle dell'11 settembre, è stata rinviata da Berlino. Lo ha riferito il portavoce del cancelliere, Stefan Kornelius, in conferenza stampa.

Kornelius non ha voluto confermare che la decisione sia stata presa in seguito ai commenti di Trump sulla vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, ma ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di programmazione.

L’entusiasmo di Trump è arrivato nella notte europea: «Wow! Il partito populista in Germania ha appena vissuto una serata davvero importante – ha scritto il presidente tra i vari post su Truth - Si sono finalmente stancati delle norme e dei regolamenti sull'immigrazione, assolutamente disastrosi, che hanno danneggiato così gravemente la Germania. SONO IN ASCESA e non ne possono più! MGGA!!!”, ha concluso, adattando il suo “Make America Great Again” al “Make Germany Great Again”.

(Unioneonline)

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