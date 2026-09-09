L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky «è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo». Lo ha dichiarato il premier norvegese Jonas Gahr Støre all'emittente di servizio pubblico norvegese NRK.

Zelensky ha viaggiato ad Oslo insieme ad altri leader di tutto il mondo per partecipare ai funerali di Stato del Re Harald V di Norvegia, svoltisi oggi.

«Gli ho chiesto come fosse andata la notte e lui mi ha risposto che non era stata una buona notte, perché era rimasto al telefono a ricevere notizie sui luoghi in cui erano caduti i missili», ha aggiunto Støre che ha incontrato Zelensky nel suo ufficio prima del funerale.

Il presidente ucraino ha incontrato inoltre il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide e quello delle Finanze, nonché

ex segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

(Unioneonline)

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