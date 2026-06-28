Putin: «Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia»L'intervento dello zar al Congresso del partito che governa sul Cremlino
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«Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia». Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, parlando al congresso del partito Russia Unita, riferisce la Tass.
«Il regime di Kiev ricorre a metodi terroristici mentre le forze ucraine continuano a ritirarsi lungo l'intera linea di contatto», ha proseguito lo zar.
L'Occidente «non è riuscito a sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, da qui i suoi futili tentativi di destabilizzare la situazione politica in Russia», ha aggiunto.
(Unioneonline)