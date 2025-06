«I russi e gli ucraini sono un unico popolo, in questo senso tutta l'Ucraina è nostra»: così il presidente russo Vladimir Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo rispondendo alla domanda fino a dove si spingeranno le truppe di Mosca.

Lo zar non esclude la possibilità che le forze russe conquistino la città di Sumy nella loro avanzata per creare una fascia di sicurezza per impedire i bombardamenti ucraini sul territorio russo, aggiungendo che Mosca «non cerca la capitolazione dell'Ucraina ma solo il riconoscimento delle realtà emerse sul terreno».

Quindi Putin ha assicurato che non permetterà che i rischi di recessione o stagnazione nell'economia russa si concretizzino, dopo che ieri il ministro dello Sviluppo Reshetnikov aveva dichiarato che la Russia è «sull'orlo di una transizione verso la recessione» e che «tutto dipende dalle decisioni» di politica economica che saranno prese.

