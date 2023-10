«Nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari». L’ipse dixit è del presidente russo Vladimir Putin, a proposito della possibilità di un confronto con gli Usa.

Il leader russo – riporta la Tass – ha inoltre sottolineato che se si arrivasse allo scontro totale tra l'Occidente e la Russia «sarà una guerra diversa, non come l'operazione militare speciale» in corso in Ucraina.

Ancora, in un’intervista a Tv Mosca, il presidente russo ha affermato, sempre a proposito di un conflitto con gli Stati Uniti: «Non penso che questi siano pensieri sani che sono venuti alla mente di persone sane, perché dire che gli Stati Uniti si stanno preparando alla guerra con la Russia, beh... Ci stiamo tutti preparando alla guerra perché seguiamo il ben noto antico principio: se vuoi la pace, prepara la guerra. Ma noi agiamo partendo dal presupposto che vogliamo la pace».

