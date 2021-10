Vox, il partito spagnolo ultranazionalista di destra, ha fatto ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Sassari che ha negato l’estradizione dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont in Spagna.

I vertici del partito erano stati esclusi dall’udienza in cui si dibatteva dell’estradizione del leader indipendentista, e il collegio presieduto dal giudice Salvatore Marinaro aveva anche deciso di non accogliere le memorie presentate dai legali di Vox per legittimare la richiesta di costituzione di parte civile.

Ma la scelta dei nazionalisti spagnoli di rivolgersi alla Cassazione è motivata anche dalla convinzione sulla legittimità del provvedimento con cui i giudici italiani hanno differito ogni decisione rispetto alla estradizione del politico indipendentista che da quattro anni vive a Waterloo, rinviandola alle posizioni che assumerà l'autorità europea rispetto alla questione dell'immunità che spetta a Puigdemont come europarlamentare.

Il legale italiano di Puigdemont, l'avvocato sassarese Agostinangelo Marras, depositerà una memoria in Cassazione per opporsi a quanto sostenuto da Vox.

Nei giorni scorsi la leader di Fdi Giorgia Meloni ha partecipato in Spagna a un comizio di Vox, e ha definito di fronte ad elettori e militanti del partito nazionalista spagnolo “vergognosa” la decisione della Corte d’appello di Sassari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata