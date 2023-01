A giudicare dalle immagini siamo nella campagna inglese, umida, anzi, fangosa e uggiosa.

Il video ci mostra un cane conduttore del gregge al lavoro. A un comando del pastore, il quattrozampe (una specie di border collie, ma non purissimo, a vedere la colorazione e la morfologia) scatta a razzo e in poco più di un minuto raduna il gregge di pecore e le conduce nel recinto.

Questi cani sono fantastici ausiliari dell’uomo per la capacità di eseguire il compito tenendo al minimo lo stress dell’animale.

Se proprio si trova di fronte a un esemplare riottoso, questo cane è capace di pizzicarlo con i denti, provocando un leggero dolore ma nessuna ferita.

In Italia, infatti, questi cani sono chiamati “toccatori”.

Il proprietario, che ha postato il video, è entusiasta del suo ausiliario e lo ha ribattezzato “impiegato del mese”.

