Un tribunale norvegese ha condannato un ginecologo a 21 anni di carcere per aver commesso decine di stupri nell'arco di quasi vent'anni. Arne Bye, 55 anni, è stato dichiarato colpevole di 70 capi d'imputazione per stupro e violenza sessuale durante visite ginecologiche delle sue pazienti tra il 2004 e il 2022. È stato inoltre condannato per 80 casi di abuso d'ufficio. Bye ha commesso i suoi crimini presso il suo studio medico nella città di Frosta, nella Norvegia centrale.

Il tribunale della città di Tr›ndelag ha impedito al medico di esercitare la sua professione a tempo indeterminato e gli ha imposto un risarcimento economico per le sue vittime. Novantaquattro donne hanno testimoniato durante il processo, descrivendo come Bye abbia commesso abusi e violenze senza giustificazione medica. Tutti gli atti costituiscono stupro secondo la legge norvegese. Bye ha anche filmato le aggressioni.

«Le azioni del sospettato rendono questo caso estremamente grave. Sono inaccettabili», ha dichiarato in tribunale il giudice Espen Haug, citato dal quotidiano Adresseavisen. La pena coincide con quella richiesta dall'accusa. La difesa di Bye aveva chiesto una pena minore, riconoscendo solo 20 degli stupri.

