Un 61enne è morto a Hong Kong, assalito da un maiale che stava cercando di macellare.

L'uomo – che lavorava nel mattatoio di Sheung Shui, vicino al confine con la Cina continentale – è stato trovato privo di sensi da un collega, con la mannaia in mano e un taglio di 40 centimetri sul piede sinistro. Secondo le ricostruzioni aveva già colpito l'animale con una pistola elettrica stordente quando questo ha ripreso conoscenza, attaccandolo. Immediati i soccorsi sul posto ma il macellaio, portato in ospedale, non ce l’ha fatta.

Da chiarire ancora le dinamiche della vicenda e la causa della morte, sul caso indaga il Dipartimento del lavoro della città.

