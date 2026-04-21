Oltre cento ex astronauti della Nasa hanno dato vita a un'organizzazione apartitica che si propone di "rivitalizzare la democrazia americana" difendendo i valori costituzionali e sostenendo i leader che rispettano la scienza e le decisioni basate sui dati. L'iniziativa, denominata 'Astronauts For America', è stata annunciata con una lettera aperta ai cittadini statunitensi in vista del 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti.

«Per decenni abbiamo assistito a una costante erosione dei nostri valori e principi fondanti che ha indebolito i nostri sistemi democratici. Il risultato - si legge nella lettera pubblicata sul sito astronautsforamerica.org - è stata la polarizzazione politica e la sovversione di norme costituzionali e istituzionali fondamentali, tra cui la cooperazione bipartisan, i limiti imposti al potere esecutivo e l'indipendenza della magistratura. Nell'ambito dei voli spaziali, ignorare le prove costa in termini di progresso scientifico, successo della missione e persino vite umane. Nella democrazia, costa in termini di fiducia, stabilità, rispetto internazionale e salute e benessere dei cittadini».

Gli ex astronauti sottolineano come la loro iniziativa sia "patriottica" e "non partigiana". «Siamo Repubblicani, Democratici e Indipendenti di diversa estrazione, accomunati dall'amore per questo Paese. Crediamo profondamente nei principi che hanno guidato la nostra nazione per 250 anni, come lo stato di diritto, un sistema di controlli ed equilibri costruttivo, le pari opportunità e il pacifico trasferimento del potere». Per questo Astronauts For America «collaborerà con gli elettori e sosterrà i leader, a prescindere dal partito, che governano in conformità alla Costituzione e che superano le divergenze per raggiungere risultati concreti per il bene della nazione. Ci opporremo anche ai funzionari che ignorano lo stato di diritto o distorcono e trascurano i fatti».

(Unioneonline)

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