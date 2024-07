È arrivato il giorno più atteso, quello per il quale i francesi stanno lavorando da anni: via alle Olimpiadi con una cerimonia di apertura mai vista prima, atleti e delegazioni sfilano su barconi per 6 chilometri attraversando Parigi sulla Senna.

L’evento ha preso il via: nella prima scena, un tedoforo entra nello stadio vuoto, è sorpreso, si chiede dove siano i Giochi. Poi la tv annuncia che la cerimonia sarà sulla Senna, e la torcia è presa da Zinedine Zidane.

Fuochi d'artificio bianco, rossi e blu hanno illuminato il ponte di Austerlitz, da dove è partita la cerimonia. Subito la sfilata delle squadre olimpiche, con la barca della Grecia che da tradizione apre, seguita dalla squadra del Team Rifugiati. Grandi applausi dal pubblico che gremisce le rive della Senna per il barcone con la squadra dei rifugiati, tutti vestiti di bianco. A sorpresa ecco Lady Gaga che tra ventagli di piume rosa saluta tutti con un «bonsoir et bienvenue».

