Nicolas Sarkozy sarà messo da oggi in libertà vigilata. 

Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi accogliendo la sua domanda di essere rimesso in libertà dopo la detenzione cominciata il 21 ottobre in relazione alla vicenda dei fondi libici.

L'ex presidente della Repubblica lascerà in giornata il carcere della Santé.

