Tanti auguri, ma senza regali sull'Ucraina dove le bombe russe non si sono fermate nemmeno la notte di Natale.

Vladimir Putin ha inviato un telegramma di auguri a Trump, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce Dmitri Peskov, puntualizzando anche che la pace è ancora lontana.

Mosca smentisce le indiscrezioni di Bloomberg secondo cui il Cremlino avrebbe chiesto modifiche al piano degli Stati Uniti per la fine della guerra in Ucraina. «È una fake news» ha negato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Zelensky è disponibile a ritirare l’esercito dalla parte del Donbass che ancora controlla, ma solo se lo farà anche la Russia, liberando una porzione di territorio per la creazione di una zona demilitarizzata. Condizione che Mosca non accetta, dato che vuole la completa cessione del Donbass e ha sempre escuso un ritiro, anche parziale dai territori che ha occupato.

Il Cremlino ha inoltre condannato gli auguri di Natale di Volodymyr Zelensky, che ha auspicato la morte di Putin: «Frasi incivili e cariche di odio, persona inadeguata per arrivare alla pace. E viene spontaneo chiedersi se sia in grado di prendere decisioni responsabili in direzione di una soluzione politico-diplomatica», ha affermato Dmitry Peskov.

Un discorso «di cattivo gusto, pieno di rabbia, sembrava una persona poco equilibrata».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata