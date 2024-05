Il governo che in Israele sostiene Benjamin Netanyahu si spacca e ora il premier dello Stato ebraico è quanto mai sulla graticola.

Il partito “Unità Nazionale” del ministro Benny Gantz ha infatti presentato una proposta di legge per sciogliere il Parlamento israeliano e indire elezioni anticipate entro il mese di ottobre, a un anno dalla strage del 7 ottobre. Lo riportano i media israeliani.

A presentare il disegno di legge per sciogliere la 25esima Knesset è stata la deputata Pnina Tamno Sheta, presidente di “Unità Nazionale”.

Il partito non ha la maggioranza per sciogliere la Knesset, poiché la coalizione Netanyahu ha i numeri per continuare con il suo governo. Almeno per ora. Scrive infatti Haaretz che all’interno della coalizione c’è una grande spaccatura e che la maggioranza è dunque sempre più scricchiolante.

Proprio Gantz, che è il ministro del Gabinetto di guerra per il conflitto contro Hamas nella Striscia di Gaza, nei giorni scorsi aveva lanciato una sorta di ultimatum al premier: «Devi scegliere – aveva detto - quale piano attuare per Rafah, se non sceglierai usciremo dal governo».

