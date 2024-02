Il corpo di Alexei Navalny non è nell'obitorio che era stato indicato dalle autorità russe: lo sostengono i collaboratori del dissidente russo morto ieri in carcere. L'avvocato che oggi è arrivato nella città di Salekhard con la madre di Navalny - Lyudmila - ha chiamato un numero dell'obitorio e gli è stato detto che «il corpo di Alexei non è lì», come invece aveva reso noto la prigione in cui è deceduto.

La portavoce Kira Yarmysh ha accusato le autorità russe di «mentire» sulle cause della morte dell'oppositore e nemico numero uno di Putin, che avrebbe avuto un malore improvviso mentre faceva una passeggiata, e di cercare di «fare di tutto per non consegnare il suo corpo».

I FERMI – Intanto è salito a oltre 200 il numero dei manifestanti russi pro-Navalny fermati da ieri: lo riferisce la Ong per i diritti umani OVD-Info, come riporta il Guardian. Almeno 212 persone sono state fermate tra ieri e oggi durante gli eventi organizzati in Russia in memoria di Navalny: si tratta della più grande ondata di fermi per protesta in 18 mesi. La polizia, secondo la ong, ha fermato almeno 109 persone a San Pietroburgo e almeno 39 a Mosca, le due città più grandi del Paese. Ma il gruppo ha anche segnalato fermi in città più piccole in tutta la Russia: dalla città di confine di Belgorod, dove sette persone sono state uccise giovedì in un attacco missilistico ucraino, a Vorkuta, un avamposto minerario nell'Artico.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata