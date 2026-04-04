«Siamo a metà strada». Lo ha scritto la NASA sul social X parlando della missione Artemis II diretta verso la Luna. Sono quattro gli astronauti a bordo della navetta diretta verso il satellite della Terra: tre della Nasa – Victor Glover,  Reid Wiseman e Christina Koch – e uno della Canadian Space Agency, Jeremy Hansen.

«La missione Artemis II si trova circa a metà strada verso la Luna. Una volta giunti a destinazione, gli astronauti effettueranno un sorvolo lunare e raccoglieranno dati scientifici sulla superficie lunare», aggiunge l’agenzia spaziale Usa sui social.

La stessa Nasa ha inoltre pubblicato un breve video in cui si vede l'astronauta Jeremy Hansen intento a preparare il pranzo per l'equipaggio. 

(Unioneonline)

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