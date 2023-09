Dopo una carriera di quasi 70 anni, Rupert Murdoch lascia il timone e fa un passo indietro. La guida del suo impero passa al figlio Lachlan, che diventa presidente unico di News Corp.

«È il momento giusto per assumere ruoli diversi», ha scritto il 92enne Murdoch ai dipendenti di Fox e News Corp. «Le nostre aziende sono in buona salute, come me», ha aggiunto il tycoon di origini australiane impegnandosi a rimanere coinvolto, nel suo nuovo ruolo di presidente emerito, con quelle news e quelle idee che hanno fatto la sua carriera.

Una delle sfide più importanti sarà quella per le elezioni americane l’anno prossimo, considerate le pesanti conseguenze pagate da Fox per il voto del 2020 e per aver cavalcato la 'big lie' di Donald Trump sulle elezioni rubate. Fox ha dovuto versare 787,5 milioni di dollari a Dominion Systems, la società produttrice di macchinari per tabulare i voti che l'aveva accusata di diffamazione per aver amplificato e fatto da megafono alle accuse di Trump sui presunti dispositivi truccati per favorire Joe Biden.

Murdoch aveva inizialmente appoggiato Trump, poi però ha cambiato idea e gli ha voltato le spalle. Neanche suo figlio Lachlan sarebbe un fan dell’ex presidente: convinto che una sua rielezione sarebbe negativa per il Paese, lo ha criticato più volte.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata