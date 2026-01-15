«La situazione che si sta sviluppando alle alte latitudini è per noi motivo di massima preoccupazione».

È la risposta dell'ambasciata russa in Belgio a una domanda del quotidiano russo Izvestia in merito alla politica della Nato sulla Groenlandia e sull'Artico in generale.

Ieri Germania, Francia e Svezia hanno annunciato l’invio di soldati per una maxi esercitazione tra Paesi alleati, a seguito della riunione infruttuosa tra rappresentanti della Casa Bianca e i ministri degli Esteri danese e groenlandese.

«Invece di un lavoro costruttivo all'interno delle istituzioni specializzate esistenti, in primo luogo il Consiglio Artico», si legge nel commento dell’ambasciata di Mosca ripreso dall'ufficio stampa, «la Nato ha intrapreso un percorso di militarizzazione accelerata del Nord, aumentando la sua presenza militare con il falso pretesto di una crescente minaccia da parte di Mosca e Pechino».

