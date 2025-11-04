Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali», scrive la Farnesina in una nota. «Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti, mentre erano impegnati nella scalata del picco Panbari», scrive ancora il ministero degli Esteri. «I connazionali erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso».

Sarebbero almeno cinque-sei gli italiani ancora dispersi mentre del decesso di un terzo connazionale al campo base di Yalung Ri, a 200 chilometri dal Panbari, anticipato ieri da alcuni media nepalesi, non si ha invece ancora conferma ufficiale.

«Il Consolato Generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina - fa sapere ancora la Farnesina - sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali».

