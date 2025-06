Una donna di circa trent’anni ha attaccato e ferito con un coltello diversi passanti a Theresienwiese, l'enorme parco di Monaco di Baviera: la polizia è intervenuta e ha sparato contro la donna, dopo il suo rifiuto di liberarsi dell’arma.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, dopo essere stata trasportata in ospedale, è morta poco dopo.

Le autorità non hanno dichiarato quante persone siano rimaste ferite né con quale gravità. Secondo una prima ricostruzione non si sarebbe trattato di un atto terroristico, ma il movente è in corso di accertamento.

