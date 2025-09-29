Elezioni
29 settembre 2025 alle 07:33
Moldavia, vincono gli europeisti con oltre il 50% dei votiScrutinate oltre il 99,5 % delle schede, i risultati premiano il partito di Maia Sandu, che supera la maggioranza assoluta
Il partito filo-UE al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d'Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo.
