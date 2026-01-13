Minibus guidato da un 13enne si schianta contro un albero: 11 morti in BoliviaLa tragedia nel dipartimento di Santa Cruz. «Molte delle persone a bordo avevano bevuto»
Undici persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale nell'est della Bolivia mentre viaggiavano a bordo di un minibus guidato da un adolescente «di età compresa tra 13 e 14 anni», ha dichiarato la polizia.
Le vittime sarebbero sette adulti e quattro minorenni, tra cui il conducente del mezzo.
Il veicolo si è schiantato contro un albero su una strada vicino al villaggio di Puerto Quijarro, nel dipartimento di Santa Cruz, vicino al confine con il Brasile. Alcuni dei passeggeri – hanno riferito le autorità locali – erano «apparentemente in stato di ebbrezza».
Circa 1.400 persone muoiono ogni anno sulle strade boliviane, secondo i dati del Ministero dell'Interno, principalmente a causa dell'imprudenza dei conducenti e di guasti meccanici.
(Unioneonline)