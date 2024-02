Mentre a Cagliari è in corso un’altra giornata di proteste degli agricoltori al porto, si alza la tensione a quella di Bruxelles. Un migliaio di trattori sta bloccando diverse strade vicino al quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario.

I manifestanti, arrivati da tutta Europa per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal, hanno bloccato Place de Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo, e hanno appiccato alcuni roghi con legna e pneumatici. Molte le esplosioni di petardi.

Un centinaio di dimostranti ha lanciato bottiglie e uova contro la sede dell’Europarlamento ed è stata abbattuta una delle sculture storiche presenti a Place du Luxembourg, risalente al 1872. La statua fa parte del complesso monumentale John Cockerill, in memoria del pioniere dell'industria siderurgica e della ferrovia in Belgio: i manifestanti l’hanno gettata a terra sul prato al centro della piazza, circondata da nuovi roghi appiccati con legna e pneumatici. Su un'altra statua del monumento è stato affisso il cartello: “People of Europe, say no to despotism” (“Popoli d'Europa, dite no al dispotismo”).

La polizia, schierata in tenuta anti-sommossa dietro alle transenne posizionate lungo tutto il perimetro, ha azionato gli idranti.

