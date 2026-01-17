“Make America Go Away”: proteste anti-Trump in Groenlandia e a CopenhagenMigliaia di persone in piazza contro le mire sull’Isola artica del presidente degli Stati Uniti
In Danimarca migliaia di persone sono scese in piazza, nella capitale Copenaghen, per protestare contro Donald Trump e le sue mire sulla Groenlandia.
Manifestazioni contro i proclami del presidente Usa, che ha espresso l’intenzione di comprare o di annettere anche con la forza l’isola artica, anche nella stessa Groenlandia.
Al corteo, sotto la pioggia, organizzato a Nuuk, la principale città groenlandese, anche il primo ministro del territorio autonomo danese, Jens-Frederik Nielsen, che ha intonato canti tradizionali Inuit assieme agli altri manifestanti, molti dei quali con indosso cappellini cappellini con lo slogan "Make America Go Away" (Fate andare via l'America), storpiatura del celebre marchio trumpiano Maga (Make America Great Again).
(Unioneonline)