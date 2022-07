È stata assegnata alla matematica ucraina Maryna Viazovska, del Politecnico di Losanna, una delle quattro medaglie “Fields”, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, analogo al Nobel.

Viazovska è la seconda donna a vincere l'ambito premio, istituito nel 1936 e assegnato dall'Unione Matematica Internazionale ogni quattro anno a matematici sotto i 40 anni di età.

Premiati con Maryna Viazovska anche Hugo Duminil-Copin, dell'Università di Ginevra, James Maynard, dell'Università di Oxford, e June Huh, di Princeton.

Viazovska nel 2016, ha risolto il problema dell'impacchettamento di sfere nella dimensione 8 e, in collaborazione con altri, in dimensione 24. In precedenza, il problema era stato risolto solo per tre o meno dimensioni, e la prova della versione tridimensionale (la congettura di Keplero) comportava lunghi calcoli al computer. Al contrario, la dimostrazione di Viazovska per le dimensioni 8 e 24 è stata considerata "incredibilmente semplice".

(Unioneonline/v.l.)

