Dopo l’annuncio di un blitz Usa che sembrava imminente si stemperano, per quanto possibile, le tensioni internazionali intorno all’Iran.

«Osserveremo la situazione e verificheremo»: così Donald Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda ancora fermare la repressione in Iran – i morti per la reazione del regime alle proteste si contano a migliaia – dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato le uccisioni di manifestanti e le esecuzioni degli arrestati. «Spero che sia vero», ha aggiunto il presidente.

L’annuncio era arrivato mercoledì in tarda serata dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: «Oggi o domani non ci saranno impiccagioni», ha assicurato a Fox News.

Dopo l’attenuazione dell’ipotesi di un intervento americano è stato anche riaperto lo spazio aereo iraniano, che era rimasto interdetto per almeno cinque ore.

Dagli Usa intanto arrivano le analisi sui segnali di tenuta del regime di Teheran: il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che Washington sta monitorando quella che ha descritto come un'ondata di fuga di capitali da parte dell'élite al potere in Iran.

«Come Tesoro che applica le sanzioni, possiamo vedere che ora stiamo assistendo alla "fuga dei topi dalla nave” perché vediamo milioni, decine di milioni di dollari trasferiti fuori dal Paese, sottratti di nascosto dalla leadership iraniana», ha dichiarato Bessent in un'intervista a Newsmax. «Quindi stanno abbandonando la nave, e li stiamo vedendo arrivare nelle banche e nelle istituzioni finanziarie di tutto il mondo», ha aggiunto il Segretario al Tesoro. «Quello che facciamo al Tesoro è seguire il flusso di denaro, sia attraverso il sistema bancario che attraverso asset digitali. Rintracceremo questi asset e non saranno in grado di trattenerli».

