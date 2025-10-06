Lettera a Oslo dei familiari degli ostaggi di Hamas: «Date il Nobel per la pace a Trump»«Ha portato luce nei giorni più bui, nessuno ha contribuito alla pace più di lui»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Le famiglie degli ostaggi israeliani hanno chiesto di assegnare il Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sostenendo che la sua azione ha riportato a casa 39 ostaggi e aperto la via a un piano per liberare tutti i rimanenti e porre fine alla guerra.
In una lettera datata 6 ottobre e inviata al Comitato norvegese per il Nobel a Oslo, l'organizzazione con sede a Tel Aviv ha dichiarato che Trump ha dato «luce nei giorni più bui», ha dato priorità al dossier ostaggi fin dall'insediamento e ha mediato soluzioni in diversi conflitti dal gennaio scorso.
Nel testo si afferma che «nessun leader o organizzazione ha contribuito di più alla pace» nell'ultimo anno e che il riconoscimento sarebbe un attestato al «coraggio e alla determinazione» nel perseguire la pace.
(Unioneonline)