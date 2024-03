Dubbi e polemiche dopo la diffusione, da parte della Casa reale britannica, della prima foto ufficiale della principessa Kate, convalescente in seguito a un intervento chirurgico all’addome lo scorso gennaio.

L’immagine è stata ritirata da diverse agenzie come Reuters e Associated Press per il sospetto che sia stata «manipolata».

«Ad un esame più attento – recita una nota di AP -, sembra che la fonte abbia manipolato l'immagine in un modo che non soddisfa gli standard fotografici di Ap. La foto mostra un'incoerenza nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte».

Sui social ci sono altri punti critici, ad esempio il fatto che la principessa non indossi l’anello di fidanzamento, quello appartenuto a Lady Diana dal quale in rarissime occasioni si è separata.

Kensington Palace ha rifiutato di commentare.

Il ritratto, scattato dal principe William, mostra la moglie e i tre figli e nel messaggio Kate ringrazia «per gli auguri e per il continuo sostegno durante gli ultimi due mesi».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata