L'Austria revoca il lockdown per i non vaccinati in vigore da alcune settimane. Lo comunica in una breve nota il cancelliere Karl Nehammer. "La priorità assoluta è di limitare il più possibile le restrizioni. Il lockdown per i non vaccinati è uno dei provvedimenti più restrittivi. La situazione negli ospedali ci consente di terminarlo", scrive Nehammer.

Il lockdown, introdotto inizialmente a metà novembre, era successivamente stato esteso a tutti vista una situazione sanitaria insostenibile, con i contagi in forte aumento e gli ospedali sotto pressione.

Dal 13 dicembre il governo ha revocato il lockdown per i vaccinati lasciandolo vigente per i soli no vax. Ora, con la situazione migliorata negli ospedali, arriva la revoca per tutti, a partire da lunedì. E dal primo febbraio scatta l’obbligo vaccinale, che prevede multe fino a 3.600 euro.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata